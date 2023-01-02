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Tekirdağ Çorlu’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamaca esnasında polis arabasına kaza yaptırdı

Tekirdağ Çorlu’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamaca esnasında polis arabasına kaza yaptırdı
02.01.2023 20:43

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Geçtiğimiz günlerde Hıdırağa Mahallesi’nde devriye atan polis ekipleri, bir otomobile ‘dur’ ihtarı çekti. Polisin ikazına uymayan araç kaçmaya devam etti. Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda kovalama sürerken, tüm uyarılara rağmen kaçan araç, üzerine sürdüğü polis otosuna kaza yaptırdı. Yoldan çıkan polis otosu, kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kaza sonrası polis memuru M.H. hafif yaralanırken, otomobil ise kaçışa devam etti. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dakikalar sonra aracı yakalamasının ardından kovalamaca Türkgücü OSB’de son buldu. Otomobil sürücüsü O.K., polis aracının kaza yapmasında kendisinin neden olmadığını, sürücünün başka bir şahsın olduğunu iddia etti. Gözaltına alınan O.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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