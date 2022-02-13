Haberler Yaşam Videoları Tekirdağ Çorlu’da ata çarpan motosikletli yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da ata çarpan motosikletli yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da ata çarpan motosikletli yaralandı
13.02.2022 09:02

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:59
Levent Yüksel’in eski eşi...
Ana Sayfa 00:29
AVM’de yumruk yumruğa kavga...
Ana Sayfa 00:28
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 37:28
Yastıkaltı altın ekonomiye...
Ana Sayfa 00:48
Araçların hayalet...
Ana Sayfa 01:37
6 ay ödemesiz kredi verilecek
Ana Sayfa 00:26
Yaşlı kadın engelli oğlunu...
Ana Sayfa 00:19
Barış için İngiltere’den...
Ana Sayfa 01:35:00
Kemal Çiçek muhalefeti...
Ana Sayfa 00:48
Uğur Dündar yerine balmumu...
Ana Sayfa 18:44
Rusya Ukrayna krizinde son...
Ana Sayfa 01:15
İstanbul'da sır olay: 3...

Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken yolda dolaşan ata çarpan motosikletli genç yaralandı. Kaza, gece saatlerinde ‘Kore Mahallesi’ olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai dönüşü Fatih Caddesi istikametine seyreden İsmail Bayram yönetimindeki 34 EEH 939 plakalı motosiklet, yolda başıboş dolaşan ata çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralanırken, at ise can havliyle bölgeden hızla uzaklaştı. İsmail Bayram, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA