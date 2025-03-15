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Tekidağ’da korkunç olay! Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü
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Tekidağ'da korkunç olay! Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025 10:00

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 47 yaşındaki adam, tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 8. Sokak üzerinde meydana geldi. Yılmaz Kuloğlu (19) ile babası Yaşar Kuloğlu (47) arasında ikamet içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.


Öfkelenen Yılmaz Kuloğlu av tüfeğiyle babasına ateş açtı. Boyun kısmına isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Yaşar Kuloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay sonrası evden kaçan Yılmaz Kuloğlu, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus) tarafından Fatih Caddesi (Çerkezköy yolu) üzerinde olayı gerçekleştirdiği yakalandı. Çorlu Belediyesi'nde yıllarca çalışan 3 çocuk babası Yaşar Kuloğlu'nun geçtiğimiz günlerde emekli olduğu öğrenildi.

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