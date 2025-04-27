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Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken otomobil çarptı: 1 ölü
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Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken otomobil çarptı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 27.04.2025 00:16:35 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 00:26:24

D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde tekerlekli sandalyesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan İlyas Işıldak’a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Işıldak, hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'nin D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde, İlyas Işıldak isimli engelli birey, tekerlekli sandalyesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, N.S.T. yönetimindeki 81 EB 445 plakalı Mercedes marka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İlyas Işıldak , ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken , kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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