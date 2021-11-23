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Tekeri patlayan yem yüklü kamyonet takla attı

Tekeri patlayan yem yüklü kamyonet takla attı
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Ordu’nun Ünye ilçesinde tekeri patlayan yem yüklü kamyonet takla attı, 2 kişi ölümden döndü. Kaza, Güzeyalı Mahallesi Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Çarşamba ilçesinden Gürgentepe ilçesine yem götürdükleri öğrenilen Cemal Akıncı idaresindeki 52 BA 717 plakalı kamyonet, sol arka tekerinin patlaması sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kaza sonrası sürücü Cemal Akıncı ve yanında bulunan amcasının oğlu Cemal Akıncı kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkan her iki kazazede durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazazedelerde bir sorun olmadığı anlaşılırken, polis karayolunda güvenlik önlemleri aldı.

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