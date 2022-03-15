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Tekel bayisinde perdeleme yöntemiyle hırsızlık kamerada

Tekel bayisinde perdeleme yöntemiyle hırsızlık kamerada
15.03.2022 09:54

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Çekmeköy’de farklı tarihlerde girdikleri tekel bayisinde “perdeleme” yöntemiyle alkollü içecek çalan şahıslar, iş yerini yaklaşık 38 bin TL zarara uğrattı. Şahısları yakalamak için yapılan çalışmalar sonucunda, ikisi 18 yaşından küçük olan 4 şahıs yakalandı. Şahısların alkollü içecekleri montlarının içine saklayarak çaldıkları anlar kameraya yansıdı. Çekmeköy’de 8 Mart Salı günü saat 23.20 sıralarında Mimar Sinan Mahallesindeki tekel bayii olarak faaliyet yürüten bir iş yerinde hırsızlık yapılması üzerine Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Olayla ilgili çalışma yürüten ve iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, farklı tarihlerde dükkana giren 4 şahsın perdeleme yöntemiyle alkollü içecek çaldıklarını, şahıslardan bazılarının iş yeri çalışanını oyalarken diğerlerinin de içkileri montlarının içerisine sokarak çaldıklarını tespit etti.

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