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Tehlikeli yolculuk kamerada; İki çocuk,araca yüklenen ahşap malzemeler ile tavan arasında yol aldı

Tehlikeli yolculuk kamerada; İki çocuk,araca yüklenen ahşap malzemeler ile tavan arasında yol aldı
21.07.2023 13:27

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Gaziantep'te iki çocuk, hafif ticari araca yüklenen ahşap malzemeler ile tavan arasına sıkıştırıldı. Eşi benzeri görülmemiş tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Durdu Yetkinşekerci Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracı görenler gözlerine inanamadı. İki çocuk, araç içerisinde bulunan ahşap malzemeler ile tavan arasına sıkıştırılarak yolculuk yapıldı. Yoğun trafikte aracın o şekilde yol alması ve ahşap malzemeler ile tavan arasına sıkıştırılan iki çocuğun o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç kırmızı ışıkta beklerken kaydedilen o anlar ise bu kadar olmaz dedirtti.

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