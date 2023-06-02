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TCG Anadolu gemisi İstanbul’dan ayrıldı; TCG Anadolu gemisini İstanbul’da 36 günde toplam 221 bin 622 kişi ziyaret etmişti

TCG Anadolu gemisi İstanbul’dan ayrıldı; TCG Anadolu gemisini İstanbul’da 36 günde toplam 221 bin 622 kişi ziyaret etmişti
02.06.2023 09:42

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu gemisini İstanbul’da 36 günde toplam 221 bin 622 kişi ziyaret etti. Gemi dün sabah saatlerinde İstanbul’dan ayrıldı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Teslim edilmesinden sonra Sarayburnu Limanı'na demirleyen dev gemi 11 Nisan 2023 tarihinde İstanbul’da halk ziyaretine açıldı. Yüksek teknolojiyle donatılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Genci, yaşlısı, çocuğu gemiyi ve güverte kısmında bulunan KIZILELMA, Bayraktar ve TB3 görmek için akın akın Sarayburnu Limanı’na geldi. 11 güverte, 6 spotlu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır araç güvertesine, 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz güvertesine, 30 yataklı hastaneye ve çeşitli silah sensörler ile komuta kontrol sistemlerine sahip devasa gemi 7’den 70’e bir çok vatandaşı ağırladı.

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