Haberler Yaşam Videoları Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı

Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı

Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı
13.06.2022 01:20 - Son Güncelleme: 13.06.2022 01:30

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:46
Boşanma aşamasındaki eşlerin...
Yaşam 01:06
Beşiktaş’ta mide bulandıran...
Yaşam 00:23
Mardin’de skandal görüntüler!
Yaşam 01:53
Tur otobüsünün motor kısmına...
Yaşam 01:11
Torbacılara yönelik uygulama:...
Yaşam 00:53
Alkollü adam cadde ortasına...
Yaşam 03:06
Tırla otomobilin çarpışması...
Yaşam 06:31
Önce çaldı sonra soyundu!...
Yaşam 05:18
Diyarbakır'da 25 katlı binada...
Yaşam 00:38
Bahçelievler’de ticari taksi...
Yaşam 00:35
Kadın tuzağa çekti husumetlisi...
Yaşam 00:21
Gençlerin akrobatik hayalleri...

Artvin’de iki yaban tavşanının iki ayak üzerine kalkarak kavga ettiği görüntüler fotokapana yakalandı.

Yaşam Videoları

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapana Artvin'de ilginç bir görüntü takıldı. Ormanda karşılaşan iki yaban tavşanı kavga etmeye başladı.


Adeta boks maçını andıran kavgada tavşanlar ön ayakları üzerine kalkarak birbirlerine güç gösterisinde bulunurken, tavşanların tatlı sert kavgası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

SON DAKİKA