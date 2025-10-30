Tatvan’da yüksek kesimler beyaza büründü

Tatvan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece boyunca etkisini sürdürdü. Yağışın ardından ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, bölge sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Tatvan - Van arasında bulunan Kesan Deresi ve Anadere gibi yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer birkaç santimetreye ulaştığı bildirildi. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Tatvan merkezde soğuk hava kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.



Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirterek, vatandaşları buzlanma ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı uyardı.