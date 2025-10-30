PODCAST CANLI YAYIN
Tatvan’da yüksek kesimler beyaza büründü

Tatvan’da yüksek kesimler beyaza büründü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yüksek kesimler etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Tatvan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece boyunca etkisini sürdürdü. Yağışın ardından ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, bölge sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Tatvan - Van arasında bulunan Kesan Deresi ve Anadere gibi yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer birkaç santimetreye ulaştığı bildirildi. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Tatvan merkezde soğuk hava kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.


Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirterek, vatandaşları buzlanma ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı uyardı.

Bunlar da Var

Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle