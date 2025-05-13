Tartıştığı sürücüye seyir halindeyken kola fırlattı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:57:40

Antakya - Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki hafif ticari aracın 25 yaşındaki sürücüsü F.Ö. tartıştığı tır sürücüsüne sinirlenerek içecek fırlattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine konuyla ilgili çalışma başlayan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı görüşmelerde F.Ö. isimli sürücü sinirlenerek tır sürücüsüne kola fırlattığını söyledi. Polis ekipleri tarafından şahsa trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten bin 986 TL cezai işlem uygulandı.