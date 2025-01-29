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Tartıştığı oğlunu bıçakladı!
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Tartıştığı oğlunu bıçakladı!

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 17:26 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 17:26

Samsun Atakum'da baba-oğul arasında çıkan para tartışması kanlı bitti. Bıçaklanan genç kurtarılırken, saklanan baba serbest bırakıldı.

Samsun'da tartıştığı oğlunu bıçaklayan baba gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. adlı baba kendisinden para isteme meselesi yüzünden tartıştığı oğlu S.Ş.'yi bıçakla yaraladı. S.Ş., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ş. serbest bırakıldı.

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