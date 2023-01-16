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Tartıştığı kişinin önce kafasına silah dayadı sonra ateş etti... Bar kavgası sokağa taştı: 1 yaralı

Tartıştığı kişinin önce kafasına silah dayadı sonra ateş etti... Bar kavgası sokağa taştı: 1 yaralı
16.01.2023 20:33

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Olay, Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir barda B.S. (21) ile M.T.A. (21) arasında tartışma çıktı. Daha sonra M.T.A. isimli şüpheli barın karşısında bulunan Gazi Mehmet İlgün Parkı’nda B.S.’nin kafasına silah dayadı. Kısa süre sonra silahı ateşleyen M.T.A., B.S.’yi kafasından yaraladı. Olayın ardından şüpheli M.T.A. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından B.S.’yi ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri parkta yaptığı çalışmada bahse konu olaya ait olduğu tespit edilen boş bir kovan buldu. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.T.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından şüpheli M.T.A.’nın Aktaş Mahallesi’ndeki bir işletmede olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipleri M.T.A.’yı, F.K.K. isimli bir arkadaşı ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli M.T.A.’nın ilk ifadesine göre tartışmanın B.S.’nin selamını almaması üzerine çıktığı öğrenildi. Konu ile ilgili M.T.A.’nın kaçması ve saklanmasına yardım ettiği tespit edilen B.E. (21), F.K.K. (19) ve V.A. (20) isimli 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.E., F.K.K. ve V.A. isimli 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.T.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kafasından yaralanan B.S.’nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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