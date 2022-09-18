Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeğe kurşun yağdıran adam tutuklandı

Antalya’da 200 TL alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşına sinirlenip, çalıştığı işyerindeki aynı ismi taşıyan Alman kurdu cinsi köpeği 5 el ateş ederek öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın ifadesinde, “Arkadaşım alacağımı vermedi, onu bulamayınca ben de onun adındaki köpeğe sıktım” dediği öğrenildi. Akıllara durgunluk veren olay, 15 Eylül gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki Mithat Erol’a ait mermer dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şahin Oturmak (42) ile Osman Akbinar (50), 200 TL’lik alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine öfkelenen Osman Akbinar, kendi çalıştığı ve arada sırada da Şahin Oturmak geldiği işyerine geldi. Öfkeli adam burada eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada işyerinde bağlı olan ‘Şahin’ isimli Alman Kurdu köpeği gören Akbinar, yanında getirdiği tabancayla köpeğe 5 el ateş edip öldürdü, ardından işyerinden ayrıldı.