SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024, 18:46 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 18:46

Tartıştığı ağabeyini bıçakladı evde harakiri yaptı! O anlar kamerada

Olay, Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.P. isimli genç önce evde tartıştığı ağabeyini sırtından bıçakladı. Daha sonra kendisini eve kilitleyerek balkonda harakiri yaptı ve ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteği ile eve giren polis ekipleri, yaralı genci kontrol altına alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Elazığ’daki silahlı saldırıda 2 tutuklama
25.06.2024Salı
Akrobasi hareketleriyle trafiği böyle tehlikeye attı! Motosiklet sürücüsüne 9 bin 325 TL ceza kesildi
25.06.2024Salı
Ankara'da sigara izmaritinden çıkan yangın evin tamamına sıçradı
25.06.2024Salı
Karabük'te eski sevgilisini bıçaklayan saldırgan tutuklandı
25.06.2024Salı
İzmir Kemalpaşa’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor
25.06.2024Salı
Bunlar da Var
Kemalpaşa’da yangın! 00:18
Kemalpaşa'da yangın!
25.06.2024Salı
Son dakika haberleri... AFAD, Manisa’nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu 00:48
Manisa gece yarısı sallandı
25.06.2024Salı
Erzurum’da kan donduran olay kamerada: Küçük çocuk aracın altında can verdi 01:04
Küçük çocuk aracın altında can verdi
25.06.2024Salı
AK Parti’de 7 ilde görev değişimi! İşte detaylar... 01:44
AK Parti'de 7 ilde görev değişimi! İşte detaylar...
25.06.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA