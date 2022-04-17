RAMAZAN İMSAKİYE
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Tarihi Hasuni Mağaraları paraşüt severlere ev sahibi oldu

Tarihi Hasuni Mağaraları paraşüt severlere ev sahibi oldu
17.04.2022 16:29

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi Hasuni Mağaraları, adrenalin tutkunu yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı. Diyarbakır Atlas Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ahmet Karadaşlı ve kulüp arkadaşları, yaklaşık 300 mağarası, iki kilisesi, su sarnıçları olan Hasuni Mağaralarında paraşüt uçuşu gerçekleştirdi. Karadaşlı, mağaralardan daha önce gelip uçtuğunu ve inanılmaz keyif aldığını söyledi. Karadaşlı, “Bu günde kulüpteki arkadaşlar ile toplanıp festival havasında güzel bir uçuş gerçekleştirmek istedik. İlk uçuşlarımızı yaptık bundan sonrada şehir merkezine doğru, gün boyunca uçuşlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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