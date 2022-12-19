Tamir için getirilen telefon böyle patladı

Olay, Bayır mahallesinde Beyaz Saray hanında bulunan elektronik ürünlerin tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi. Telefon arızası için tamire getirilen ve arka paneli çıkarıldıktan sonra masanın üzerine konulan telefonun bataryası bir anda patlayarak birden alev aldı. Bu sırada arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen Gökhan Gündoğan ise alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Yüzünü yanmaktan kurtaran Gündoğan, panikle kaçtıktan sonra geri gelerek alev alan cep telefonunu yere attıktan sonra ayağı ile dükkanın dışına kadar itti. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşyeri sahibi Gökhan Gündoğan, yaşanan olayda çok korktuğunu söyleyerek, "Başka bir telefonun temizliği için uğraşıyordum ve ne olduysa telefon bir anda patladı. Bende korktum. Önce bir kaçtım sonra geldim. Baktım batarya patlamış alıp yere attıp dışarıya pırlattım.

Telefonlara dikkat etmek lazım. Ben bile neden patladığını anlayamadım dedi.