Talihsiz adam Trabzonspor bayrağı asarken düştü, oğlu babasının hayalini anlattı

akarya’nın Erenler ilçesinde taraftarı olduğu Trabzonspor’un bayrağını evinin camına asmak isterken düşen 66 yaşındaki Avni Küçük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Babasının koyu bir taraftar olduğunu belirten Hüseyin Küçük, “Şampiyonluk maçı için Trabzon’a gidecektik ama nasip olmadı” dedi. Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi 7091. Sokak’ta ikamet eden Trabzonspor taraftarı 66 yaşındaki Avni Küçük, Trabzon’dan siparişini verdiği bayrağı evinin 3’üncü katındaki camına asmak isterken düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Küçük, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük’ün ölüm haberini alan Trabzonspor ise sosyal medyasından taziye mesajı yayımladı. Bordo-mavili takım mesajda, “Sakarya’da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza neticesinde hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük’e Allah’tan rahme; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.