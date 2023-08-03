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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023, 17:47 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 18:01

Taksim'e gelenlerin sıcak havayla imtihanı: Termometreler 40 dereceyi gösterdi!

‘’Eyyam-ı Bahur’’ sıcaklarının kavurduğu İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Taksim'de kimileri bunaltan sıcaktan şemsiyelerle korunmaya çalışırken, kimileri ise gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Sıcak bir yaz geçiren İstanbul'da kısa süreliğine serin hava etkili oldu. Serin hava etkisini kaybederken, kavurucu sıcaklar geri döndü. Mega kent İstanbul'da etkili olan ''Eyyam-ı Bahur'' sıcakları nedeniyle termometreler 40 dereceyi gösterdi. Bunaltan sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Bazıları ise Gezi Parkı'na uzanarak serinlenmeyi tercih etti.

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