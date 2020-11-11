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Taksim'de maske takmadıkları için ceza kesilen kadınlar, gazetecilere saldırdı

Taksim'de maske takmadıkları için ceza kesilen kadınlar, gazetecilere saldırdı
11.11.2020 11:09

Taksim'de polis tarafından yapılan maske denetimine takılan 2 İranlı kadın kendilerini görüntüleyen gazeteciye küfür ederek saldırdı. Denetimler sırasında polis, biri maskesiz diğeri maskesi çenesinde dolaşan 2 İranlı kadını görüp işlem yapmak istedi. İsmi bilinmeyen kadınlar o anda kendilerini çeken gazeteciyi görünce çılgına döndü. 'Niye çekiyorsun?' diye soran 2 kadın daha sonra küfür ederek gazeteciye saldırdı.


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