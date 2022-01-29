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Taksim İstiklal caddesinde hareketli anlar! Polis yankesiciyi üstüne atlayarak yakaladı

Taksim İstiklal caddesinde hareketli anlar! Polis yankesiciyi üstüne atlayarak yakaladı
29.01.2022 13:07

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Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bir hırsız, kadının cep telefonunu yürüdüğü esnada yankesicilik yöntemiyle çaldı. Olayı gören güven timleri, kaçan şahsı cadde üzerinde üstüne atlayarak suçüstü yakaladı. Hareketli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliğine bağlı tim, cadde üzerinde bir şahtan şüphelenerek takibe aldı.

Şahıs bir süre sonra caddede yürüyen Hatice A.'nın cep telefonunu montunun sağ cebinden yankesicilik yöntemiyle çaldı.

POLİS HIRSIZI ÜSTÜNE ATLAYARAK YAKALADI

Hırsızlık olayını gören güven timleri, şahsı yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri cadde üzerinde hızla uzaklaşan şahsın arkasından yaklaşarak üstüne atladı.

Suçüstü yakalanan şahsı etkisiz hale getiren güven timleri, gözaltına alarak emniyete götürdü.

Yaşanan hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Sıfdın B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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