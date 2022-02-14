Taksicinin taksimetre oyunu ifşa oldu! 250 TL ele verdi

Eminönü'nde bir taksici, Aksaray'dan aldığı yolcuyu Eminönü'ne getirirken denetime takıldı. Taksimetrede 250 TL yazması ekipleri şüphelendirdi. Araçta yapılan incelemede taksimetreye ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme bulundu. Taksi inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi. Taksi emniyet müdürlüğü otoparkına götürülerek incelendi. Taksideki düzeneğin panik butonu olduğu tespit edildi. Taksi ücretinin yüksek olmasının nedeninin ise, taksi sürücüsünün yeni müşteri bindiği zaman taksimetreyi sıfırlamamasından kaynaklandığı belirlendi.