Taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:13:47

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi'nde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, H.C.K. yönetimindeki 54 T 4501 plakalı taksi ile E.D. idaresindeki 41 ANG 766 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri H.C.K. ve E.D. ile araçlarda bulunan O.Y., D.D., A.D. ve E.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu, ancak araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

