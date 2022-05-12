Taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Tekirdağ Çorlu’da virajda taklalar atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Havuzlar - Türkgücü yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden İsmet Sepetçi (53) yönetimindeki 68 KV 935 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden fazla takla attı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Sepetçi'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İsmet Sepetçi’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.