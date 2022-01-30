Takla atıp ters dönen aracı vatandaşlar düzeltti

Gaziosmanpaşa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Araçta bulunan bir kişinin yaralandığı otomobil, vatandaşların yardımıyla düzeltilerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz Helvacı idaresindeki 34 NKT 88 plakalı otomobille, Alibeyköy istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarparak ters dönen otomobil içerisindeki sürücü Yılmaz Helvacı kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan Kemal Helvacı yaralandı.