RAMAZAN İMSAKİYE
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Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
29.03.2023 23:56

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgilere göre Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Mehmet Kılınç (64) kontrolündeki 31 ARE 18 plakalı otomobilin kontrolünü Gediz Kavşağı yakınlarında kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarındaki şarampole girerek takla attı. İhbarlar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Kılınç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılınç’ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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