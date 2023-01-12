Haberler Yaşam Videoları Takla atan otomobil 120 metre sürüklendi: Camdan fırlayan sürücü ağır yaralandı

Takla atan otomobil 120 metre sürüklendi: Camdan fırlayan sürücü ağır yaralandı

Takla atan otomobil 120 metre sürüklendi: Camdan fırlayan sürücü ağır yaralandı
12.01.2023 01:35 - Son Güncelleme: 12.01.2023 01:44

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:17
6 katlı binanın çatısında...
Yaşam 00:45
Keresteciler de büyük patlama!
Yaşam 00:51
Metrobüs'ün üst geçidinden...
Yaşam 00:58
Tüfekle oynayan çocuk kendini...
Yaşam 03:08
Trenin çarptığı otomobil...
Yaşam 00:33
Canlı hayvan taşıyan kamyonet...
Yaşam 03:37
Antalya'da yağmur ve fırtına...
Yaşam 02:29
Tekirdağ’da İşçi servisi...
Yaşam 02:19
Mardin’de 100 bin liralık...
Yaşam 01:21
Araçlar 500 metre mesafede...
Yaşam 00:49
Denizli'de orman yangını...
Yaşam 02:03
Banyoda düşen yaşlı adam...

Edinilen bilgiye göre, Turan Ö. idaresindeki 71 AB 284 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde kaza yaptı. Kontrolden çıkarak trafik levhalarına çarpan otomobil, takla atarak 120 metre sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilin yerinden kopan motoru da şarampole savruldu. Kazada camdan yola fırlayan 23 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralı sürücünün sağ bacağında da kırık olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı

Yaşam Videoları
SON DAKİKA