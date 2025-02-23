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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:38 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 00:40

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkez Osmangazi Mahallesinde Yüksek Hızlı Tren Garı istikametine seyir halindeki 11BA 419 plakalı otomobil sürücüsü B.D., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durdu. Sürücü kazayı yara almadan anlatırken, sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Takla atan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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