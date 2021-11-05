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Tahtalı Barajı’nda İzmir’e 460 gün yetecek kadar su var

Tahtalı Barajı’nda İzmir’e 460 gün yetecek kadar su var
05.11.2021 12:34
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İzmir’in en önemli su kaynağı Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinde geçen yıla göre artış yaşandı. Aktif doluluk oranı yüzde 50.68 olan baraj, hiç yağmur yağmasa dahi İzmir’e 460 gün yetecek kadar su bulunduruyor. İzmir’de geçen yıl meydana gelen rekor yağışlar, barajların su seviyesini önemli ölçüde artırdı. Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı’ndaki son durum ise yüz güldürdü. Aktif doluluk oranı yüzde 50.68 olan Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi, bir önceki yıla göre arttı. Tahtalı’da, hiç yağmur yağmasa dahi İzmir’e 460 gün yetecek kadar su bulunduğunu belirten İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, diğer barajlardaki doluluk oranlarının da iyi seviyede olduğunu kaydetti. Alpsoykan, barajlardaki durum yüz güldürse de kaynakların tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

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