Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sokaktaki çocukların üzerine çıkıyordu

Kağıthane’de yola çıkan sürücü fren yerine kaza basınca kontrolünden çıkan otomobil, sokaktaki çocukların üzerine sürdü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, çocukların ölümden kıl payı kurtulduğu olayda otomobil park halindeki araca çarparak durabildi. Beyoğlu’nda ise bir kamyonetin park halindeki servis minibüsüne çarpması sonucu araçlarda ağır hasar meydana geldi. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, bir sürücü park halindeki aracına binerek yola çıkmak istedi. Sürücü devam edeceği esnada fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç o esnada sokakta konuşan çocuklarına üzerine sürdü.