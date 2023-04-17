Sürücüsü uyuyan otobüs tarlaya uçtu! Kaza anı kamerada

Kaza, 10 Nisan'da saat 16.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Gümüş Caddesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi ile Yolçatı Mahallesi arasında sefer yapan Erdal Batak idaresindeki 16 M 10220 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon başında uyuması nedeniyle tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan otobüs içinde savrulan yolcuların panik anları araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.