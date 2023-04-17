RAMAZAN İMSAKİYE
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Sürücüsü uyuyan otobüs tarlaya uçtu! Kaza anı kamerada

Sürücüsü uyuyan otobüs tarlaya uçtu! Kaza anı kamerada
17.04.2023 19:04

OTOMATİK OYNAT

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Bursa'da, özel halk otobüsü şoförü Erdal Batak'ın (38) direksiyon başında uyuyakalmasıyla, araç tarlaya uçtu. 4 kişinin yaralandığı kaza, araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Kaza, 10 Nisan'da saat 16.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Gümüş Caddesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi ile Yolçatı Mahallesi arasında sefer yapan Erdal Batak idaresindeki 16 M 10220 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon başında uyuması nedeniyle tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan otobüs içinde savrulan yolcuların panik anları araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sürücüsü uyuyan otobüs tarlaya uçtu: 4 yaralı; kaza anı kamerada

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