Sürücünün kontrolünü kaybettiği servis minibüsü iş yerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa’da servis minibüsü Mobilya dükkanının vitrinine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde Duaçınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Eğlenceden dönen ve yemek yemeye giden Ersel Tuğral idaresindeki 16 LBU 23 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak mobilya dükkanının vitrinine çarpıp ardından restorana girdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ersel Tuğral olay yerinde hayatını kaybederken servis minibüsünde bulunan Cengizhan B., Ercan Ö., Gökhan D. ve Kadir Ç. yaralandı. Yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sürücü Ersel Tuğrul’un cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.