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Şüpheliyi yakalamak için AVM içerisinde başlatılan operasyon kamerada

Şüpheliyi yakalamak için AVM içerisinde başlatılan operasyon kamerada
31.01.2022 08:56

OTOMATİK OYNAT

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde AVM önünde yaşanan ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga sonrasında şüphelilerden biri korku dolu anlar yaşattı. AVM içerisine silahı ile giren saldırgan, kendisini tuvalete kilitledi. AVM içerisinde yaşanan o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezi önünde meydana geldi. R.K., M.A. ve U.D. K.Y. isimli 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında U.D. ve K.Y. isimli şüpheliler, silah ile R.K. ve M.A.’yı vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında kaçmak için silahı ile birlikte AVM’ye giren U.D. isimli şüpheli ise korku dolu anlar yaşattı. AVM’de bulunan tuvalete kendisini kilitleyen şahıs için polis ekipleri harekete geçti. AVM’ye giriş ve çıkışlar ile şahsın kendisini kilitlediği kata iniş-çıkışları kapatan ekipler kısa bir süre sonra U.D.’yi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

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