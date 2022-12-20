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Şüphelinin, hayatını kaybeden gencin bir yakını olduğu öne sürüldü

Şüphelinin, hayatını kaybeden gencin bir yakını olduğu öne sürüldü
20.12.2022 00:39 - Son Güncelleme: 20.12.2022 00:48

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde silahlı çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanında yangın çıktı. Kundaklandığı öne sürülen mekana itfaiye ekipleri müdahale etti. Kundaklamayı ise çatışmada hayatını kaybeden gencin bir yakınının gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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17 Aralık Cumartesi günü gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanının içerisinde meydana gelen silahlı çatışmada 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı.

Konuya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Yaşanan olay sonrasında çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken mekanın kundaklandığı iddia edildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise çatışmada hayatını kaybeden mekan çalışanının bir yakını olduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iddiaya konu olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanının akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlanarak camlarının kırıldığı da öne sürüldü.

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