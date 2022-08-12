Süper Ay bulutların arasında görsel şölen oluşturdu

Ay'ın dünyaya en yakın olduğu konumdayken görülen ve “Süper Ay” olarak bilinen dolunay, Osmaniye’de bulutların arasında görsel şölen oluşturdu. Osmaniye semalarında izleyenlere görsel şölen sunan dolunay, parlaklığıyla geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünde saçtığı parlaklığıyla göz kamaştıran Süper Ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Süper Ay, kent genelinde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti. Bulutların arasından parlaklığını tüm kentin üzerine saçan Süper Ay, normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlenebilmesi ve yüzde 30 daha parlak haliyle kendisini gösterdi.