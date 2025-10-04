PODCAST
Sumud Filosu aktivistleri Ketziot Hapishanesi’nde
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 12:49
İsrail askerleri tarafından Ashdod Limanı'na çekilen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 47 aktivist, Negev Çölü'ndeki Ketzot Hapishanesi'nde tutuluyor.A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.
