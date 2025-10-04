PODCAST CANLI YAYIN
Sumud Filosu aktivistleri Ketziot Hapishanesi’nde

İsrail askerleri tarafından Ashdod Limanı'na çekilen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 47 aktivist, Negev Çölü'ndeki Ketzot Hapishanesi'nde tutuluyor.A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.

Aydın'da silah sesi: 19 yaşındaki Hamza Turan yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?
Meram'da korkunç kaza kamerada!
Konya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

