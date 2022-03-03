Sultangazi'de yaşlı kadının marketten hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Sultangazi’de müşteri kılığında markete giren yaşlı kadın, işletme sahibinin bir anlık yokluğunu fırsat bilerek cep telefonu ile sıvı yağ çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise, kameraya yansıdı. Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesinde bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş bahanesi ile markete giren cerrahi maskeli yaşlı kadın işyeri sahibine bir koli yumurta alacağını, ancak uzun yola gideceğini belirterek dökülmemesi içinde streçe sarmasını istedi. Bunun üzerine yumurta kolisini alan market sahibi Nasır Bakır, yan tarafta bulunan esnaf arkadaşının yanına giderek streç yapıp hemen geleceğini belirtti. Bu durumu fırsat bilen kadın ise kısa bir süre bekleyip işyeri sahibinin gittiğinden emin olduktan sonra önce raftan iki adet sıvı yağ alıp çantasına attı, ardından ise işyeri sahibinin masada bıraktığı cep telefonunu çalarak hızla marketten ayrıldı.