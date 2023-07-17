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Sultangazi’de yamuk ilerleyen hafriyat kamyonunun tehlikeli yolculuğu kamerada

Sultangazi’de yamuk ilerleyen hafriyat kamyonunun tehlikeli yolculuğu kamerada
17.07.2023 10:10

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Sultangazi’de hafriyat kamyonunun kasa kısmının yamuk şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, tehlikeli şekilde yola devam eden hafriyat kamyonun arka tekerlerinin yere değmediği görüldü. Sultangazi - Arnavutköy yolunda geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde bir hafriyat kamyonu dorsesinin yamuk olduğu görüldü. Yamuk şekilde yola devam eden hafriyat kamyonu yoldaki diğer sürücülere de tehlikeli anlar yaşatırken arka tekerlerin yola değmeden ilerlediği de görüldü. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yaşam Videoları

Sultangazi'de hafriyat kamyonunun kasa kısmının yamuk şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, tehlikeli şekilde yola devam eden hafriyat kamyonun arka tekerlerinin yere değmediği görüldü.

Sultangazi - Arnavutköy yolunda geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde bir hafriyat kamyonu dorsesinin yamuk olduğu görüldü.

Yamuk şekilde yola devam eden hafriyat kamyonu yoldaki diğer sürücülere de tehlikeli anlar yaşatırken, arka tekerlerin yola değmeden ilerlediği de görüldü. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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