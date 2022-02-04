Sultangazi'de ticari taksiyle panelvan aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza dün saat 16.15 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen ticari taksi şoförü anne ve 2 çocuk yolcusu ile seyir halindeyken Sultançiftliği istikametine dönüş yapacağı esnada kavşağı kaçırdı. Trafiğin yoğun akıcı olduğu esnada ters manevra yapan ticari taksiye Mustafa Gündüz yönetimindeki 34 DGE 429 plakalı kapalı kasa panelvan araç çarptı. Kazada anne ve çocuklar hafif şekilde yaralanırken ticari taksi şoförü ise şoka girdi. Kazada yaralı vatandaşlara ilk olarak diğer araç sürücüleri müdahale ederken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise trafiğin akışını sağlamak için önlem aldı.