Haberler Yaşam Videoları Sultangazi’de tek katlı bir gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı

Sultangazi’de tek katlı bir gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı

Sultangazi’de tek katlı bir gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı
27.01.2023 01:21 - Son Güncelleme: 27.01.2023 01:32

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:38
Gümüşhane’de mermer yüklü tır...
Yaşam 02:11
İzmir'de iş makinesi, evin...
Yaşam 00:30
59 düzensiz göçmen yakalandı 5...
Yaşam 00:31
Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda...
Yaşam 01:04
Genç kadın tartıştığı eşini...
Yaşam 02:09
Satış işlemlerinin yapılacağı...
Yaşam 01:32
Tatlı imalathanesinde patlama...
Yaşam 00:31
44 ikametin doğal gaz bakır...
Yaşam 02:18
Jandarmada tarihi eser...
Yaşam 00:30
Sokak ortasında eşini vurdu! O...
Yaşam 02:09
Malatya'da halk otobüsü, baraj...
Yaşam 00:18
Köpeğe çarpmamak için ani fren...

Yangın, Sultangazi Zübeydehanım Mahallesi 1464. Sokak’ta çıktı. İddiaya göre, tek katlı gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan diğer gecekonduya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişiden 2’sine ambulansta müdahale edilirken, 2'si de hastaneye kaldırıldı. Yangında, gecekondularda maddi hasar oluştu. Gecekondudan yükselen alevlerden hasar gören elektrik kablolarında da patlamalar meydana geldi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA