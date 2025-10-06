Sultangazi’de motosiklet sürücüsü aracın camına yumruk attı; aynasını kırdı

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 10:20

Sultangazi’de trafikte yaşanan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.İlk olayda motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı aracın camına yumruk atıp aynasını kırdı. İkinci olayda ise, motosikletli 2 kişi kırmızı ışıkta tartışmaya başladı. Kimi sürücüler tarafları ayırmaya çalıştı kimileri ise tartışmayı izlemekle yetindi.

Her iki olay da Sultangazi'de meydana geldi. Pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen kavgalardan ilkinde iddiaya göre, Esentepe Mahallesi'nde otomobil sürücüsüyle motosikletli arasında yol verme tartışması çıktı. Motosiklet sürücüsü önce aracın camıuna yumruk attı. Tartışma sırasında sinirlenen motosiklet sürücüsü, vurarak otomobilin aynasına kırdı. Bir diğer kavga ise 75. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Kırmızı ışıkta duran motosikletli 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredeki sürücülerin kimileri kavgayı izledi kimileri ise müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. İki ayrı kavga da cep telefonu kamerasına yansıdı.