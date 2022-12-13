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Sultangazi'de merdiven korkuluğu hırsızlığı kamerada

Sultangazi'de merdiven korkuluğu hırsızlığı kamerada
13.12.2022 10:37

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İstanbul Sultangazi'de, bir iş yerinin önüne gelen kişi, gözüne merdiven korkuluklarını kestirdi. Bir süre etrafı kontrol eden şüpheli, ardından tekme ile korkulukları kırdıktan sonra çalarak, uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, pazar günü saat 09.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı olan bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, merdiven korkuluklarını gözüne kestirdi.

Bir süre iş yerinin merdivenlerinde oyalanan şüpheli, daha sonra korkulukları tekmeleyerek kırmaya başladı. Kırılan korkulukları alan şüpheli, oradan ayrıldı. Hırsızlık anı ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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