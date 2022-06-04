Sultangazi'de 'maymun çiçeği' paniği! Polisler harekete geçti

Koronavirüs salgını sonrası dünyayı tedirgin eden 'maymun çiçeği' virüsü İstanbul Sultangazi'de de paniğe sebep oldu. Sultangazi'de ellerinde çıkan yaralar nedeniyle yabancı uyruklu 2 kişi eczaneye giderek ilaç istedi. Eczacı, 'Maymun çiçeği' şüphesiyle durumu yetkililere bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü. Maymun çiçeği şüphesi olan 3 yabancı uyruklunun test sonucu beklenirken yaraların sebebinin 'suçiçeği' olabileceği de kaydedildi. İşte detaylar...