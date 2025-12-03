Sultangazi'de mağaza önlerinden kıyafet hırsızlığı: İşte o anlar!

Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şüpheli, kız arkadaşıyla birlikte caddede bulunan mağazaların önündeki kıyafetlere bakmaya başladı. Şüpheli, askıda duran bir kıyafeti alarak uzaklaştı. Kısa süre sonra ikili başka bir mağazanın önüne giderek tekrar elbiselere baktı. Bu sırada kız arkadaşı da askıdaki bir elbiseyi alıp uzaklaştı. Hırsızlık anları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.