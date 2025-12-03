PODCAST CANLI YAYIN
Sultangazi'de mağaza önlerinden kıyafet hırsızlığı: İşte o anlar!

Sultangazi'de mağaza önlerinden kıyafet hırsızlığı: İşte o anlar!

Sultangazi'de iki kişi, caddede bulunan mağazaların önünde sergilenen kıyafetleri alıp hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şüpheli, kız arkadaşıyla birlikte caddede bulunan mağazaların önündeki kıyafetlere bakmaya başladı. Şüpheli, askıda duran bir kıyafeti alarak uzaklaştı. Kısa süre sonra ikili başka bir mağazanın önüne giderek tekrar elbiselere baktı. Bu sırada kız arkadaşı da askıdaki bir elbiseyi alıp uzaklaştı. Hırsızlık anları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bunlar da Var

GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle