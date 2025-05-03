Sultangazi’de kaybolan demans hastası İshak Öztürk’ün cenazesi bulundu

Giriş Tarihi: 3.05.2025 21:58:02

Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk'ün cansız bedeni, Alibey Barajı'ndaki balçık arazide bulundu.

Bağcılar'dan yürüyerek 28 Nisan'da Sultangazi'ye geldiği tespit edilen Öztürk'ün, yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alındığı öğrenildi.

AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların da dahil olduğu arama çalışmaları 6 gün boyunca sürdü. Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin, yarın Sultangazi Habibler Yayla Köyü Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sultançiftliği Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Adli Tıp Kurumu'nda konuşan İshak Öztürk'ün akrabası Murat Gülünay, "Pazartesi günü saat 13.00-14.00 gibi evden çıkıyor, kamera kayıtları var zaten. Sağ olsun AKUT, jandarma ve diğer ekipler ellerinden geleni yaptılar ama maalesef cenazesine ulaştık" ifadelerini kullandı.