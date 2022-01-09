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Sultangazi'de kamyonun çarptığı kurye metrelerce sürüklendi

Sultangazi'de kamyonun çarptığı kurye metrelerce sürüklendi
09.01.2022 13:57

OTOMATİK OYNAT

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Sultangazi'de sipariş tesliminden dönerken kamyonetin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen kuryenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen kurye çalışanı ufak sıyrıklarla kazadan kurtuldu. Olay sabah saatlerinde Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çiğköfte dükkanında kurye olarak çalışan Ömer Faruk Kor, siparişi teslim edip işyerine döndüğü esnada kamyon çarptı. Sinyal vermeden aniden direksiyonu sağa kıran kamyon sürücüsü nedeniyle kurye çalışanı savrularak yaklaşık 15 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi. Ufak sıyrıklarla kazadan kurtarılan kuryenin o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kuryenin ilk olarak kamyonun yanından geçtiği ve ardından asfalt zeminde sürüklendiği görüldü.

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