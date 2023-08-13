PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 17:25 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 17:57

Sultangazi'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Sultangazi'de bir adam bir süredir birlikte yaşadığı kadını çalıştığı işyerinde 15 bıçak darbesi ile öldürdü. Bununla yetinmeyen adam daha sonra aynı bıçağı kendini yaralayarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde 6 katlı bir iş merkezinin 4. katındaki bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre güzellik merkezinde müdürlük yapan Gamze Akar ile bir süredir birlikte yaşadığı öğrenilen Halil Akar ile ofiste bir araya geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ikili arasında çıkan sözlü tartışma sonrası Halil Akar, Gamze Akar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Sonrasında Halil Akar, aynı bıçakla kendisini yaralayarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olan Gamze Akar ve Halil Akar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Gamze Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güzellik merkezinde müdür olarak çalışan Gamze Akar'ın bir süredir Halil Akar'la birlikte yaşadığı, çiftin arasında son zamanlarda sürekli tartışma olduğu ve Gamze Akar'ın polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

"15 yerinden bıçaklandı, olay yerinde hayatını kaybetti"

Çalıştığı güzellik merkezinde tartıştığı Halil Akar tarafından bıçaklanarak öldürülen Gamze Akar'ın ilk incelemesinde vücudunda 15 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Akar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.
Öte yandan, Halil Akar'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Motosiklet ile patpat çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
13.08.2023Pazar
Kamyon ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
13.08.2023Pazar
Sultangazi'de sevgili cinayeti: Birlikte yaşadığı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
13.08.2023Pazar
Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 72 kilo metamfetamin ele geçirildi
13.08.2023Pazar
Pendik’te minibüs şoförü bayan yolcuyu araçtan kovdu: "Al paranı in aşağıya"
13.08.2023Pazar
Bunlar da Var
Zonguldak’ta Dehşete düşüren çifte cinayet! 31 yaşındaki kadın cinnet getirip anne ve anneannesini baltayla parçaladı 01:53
31 yaşındaki kadın cinnet getirip anne ve anneannesini baltayla parçaladı
13.08.2023Pazar
Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti 04:26
Meteor yağmuru büyük ilgi uyandırdı
13.08.2023Pazar
HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve Marmara bölgesi için sarı kodlu fırtına uyarısı! 02:16
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
13.08.2023Pazar
Antalya’da gıda fabrikasında yangın çıktı 00:57
Antalya'da gıda fabrikasında korkutan yangın
13.08.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA