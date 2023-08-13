Sultangazi'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde 6 katlı bir iş merkezinin 4. katındaki bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre güzellik merkezinde müdürlük yapan Gamze Akar ile bir süredir birlikte yaşadığı öğrenilen Halil Akar ile ofiste bir araya geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ikili arasında çıkan sözlü tartışma sonrası Halil Akar, Gamze Akar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Sonrasında Halil Akar, aynı bıçakla kendisini yaralayarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olan Gamze Akar ve Halil Akar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Gamze Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güzellik merkezinde müdür olarak çalışan Gamze Akar'ın bir süredir Halil Akar'la birlikte yaşadığı, çiftin arasında son zamanlarda sürekli tartışma olduğu ve Gamze Akar'ın polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

"15 yerinden bıçaklandı, olay yerinde hayatını kaybetti"

Çalıştığı güzellik merkezinde tartıştığı Halil Akar tarafından bıçaklanarak öldürülen Gamze Akar'ın ilk incelemesinde vücudunda 15 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Akar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.

Öte yandan, Halil Akar'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.