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Sultangazi'de işe başladığı gün kaza yapan motokuryenin bacağı kırıldı

Sultangazi'de işe başladığı gün kaza yapan motokuryenin bacağı kırıldı
21.02.2022 09:55

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Sultangazi'de işe başladığı gün kaza yapan motokuryenin bacağı kırıldı. Edinilen bilgilere göre olay dün saat 17.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Sultangazi'de bir iş yerinde paket servisi için motokurye olarak başlayan 17 yaşındaki genç sipariş götürmek için yola çıktı. Park halindeki bir otomobil sürücüsünün kapısını açması sonucu dengesini kaybeden genç, önce aracın kapısına, ardından savrularak kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarparak yere düştü. Yaralı gence ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, bacağında kırık olduğu öğrenildi. Yaşanan olayı anlatan Özgür Şener, ''Işıklar kırmızıya döndü bekliyorduk motor bayağı hızlıydı önce sürücü kapıyı açınca motor kapıya vurdu sonra benim aracıma sürttü sonrada taksiye çarptı" dedi.

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