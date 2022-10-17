Sultangazi'de İETT otobüsünde tehlikeli yolculuk kamerada

İstanbul Sultangazi'de vatandaşlar sürücüsünün kapısını açık unuttuğu İETT otobüsü ile kilometrelerce yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, dün Eminönü Sultangazi seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İETT sürücüsü seyir halinde iken kapısını açık unuttuğu otobüs ile kilometrelerce yolculuk yapıp tehlikeli şekilde yolcu taşıdı. Bir yolcunun ise açık kapının önünde tehlikeli yolculuk yaptığı o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.