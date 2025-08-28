Sultangazi’de demir yüklü kamyon virajı alamayınca yan yattı: 1 yaralı

KAMYON VİRAJI ALAMADI

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 2388 Sokak'tan bulvar üzerine dönmek isteyen Kemalettin D. idaresindeki 34 MEG 908 plakalı demir yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı.

SÜRÜCÜ BAŞINDAN YARALANDI

Kazada sürücü Kemalettin D. başından yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan kişi kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YOL VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Devrilen kamyondan yola demir parçaları ve mazot saçıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine çağırılan vinç yardımıyla kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.